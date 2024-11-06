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رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي

08:52 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    رئيس ''حقوق الإنسان'' بالبرلمان يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
  • عرض 4 صورة
    رئيس ''حقوق الإنسان'' بالبرلمان يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
  • عرض 4 صورة
    رئيس ''حقوق الإنسان'' بالبرلمان يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
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كتب - نشأت علي:

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

تناول اللقاء الحديث عن حقوق الإنسان في مصر بخاصة في ضوء إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين.

واستعرض "رضوان" مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويهدف أيضاً إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

تناول أيضاً اللقاء، الحديث عن تمكين المرأة في مصر والذي شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وبصفة خاصة التشريعات والقوانين، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب. وأضاف "رضوان" أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.

النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية
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