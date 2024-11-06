وزيرة التنمية المحلية تلتقي سكرتير منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع جان بيير إمباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

شهد اللقاء التشاور بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لنقل الخبرات المصرية في مختلف المجالات لدول القارة الأفريقية بما يخدم مصالح وتطلعات شعوبها ومواجهة التحديات المختلفة.

وخلال اللقاء هنأ جان بيير إمباسي، وزيرة التنمية المحلية بمناسبة توليها المنصب في الحكومة الجديدة، كما قدم للوزيرة التهنئة باسم المنظمة للحكومة المصرية بنجاح النسخة الحالية المنتدي الحضري العالمي.