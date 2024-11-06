حدث في 8 ساعات| السيسي يهنئ ترامب برئاسة أمريكا وحقيقة تعويم الجنيه الفترة المقبلة

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيسَ الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات، وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بشأن خفض معدل الدين وتعويم الجنيه الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات الأمريكية: نتطلع لإحلال السلام والاستقرار الإقليمي

هنَّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيسَ الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات الأمريكية. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شيخ الأزهر لرئيس إستونيا: المجازر في غزة لا يمكن تخيلها أو وصفها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بالمشيخة، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ما أسباب الإلحاد في المجتمعات؟.. خالد الجندي يوضح

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حالات الإلحاد بين الشباب غالبًا ما تنبع من دوافع سلوكية، ناتجة عن مرحلة التحدي والإصرار والعناد التي يمر بها الكثير من الشباب. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أمين "دُور وهيئات الإفتاء بالعالم": يجب على كل الدول سماع صوت التديُّن المصري

شارك الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في القمة الدينية لقادة الأديان في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين cop 29 المنعقدة ضمن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في العاصمة الأذربيجانية باكو يومَي 5 و6 نوفمبر. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي عن الأزمات الاقتصادية والشائعات: لسان حال المواطن "الأسعار زادت عليَّ ومخنوق"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه التقى الأسبوع الماضي مجموعةً من الخبراء والمفكرين في المجال السياسي، وهؤلاء المفكرون قامات مصرية موجودة على الساحات السياسية منذ أكثر من 30 أو 40 سنة. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية بأذربيجان يستقبل وزير الأوقاف

استقبل رامين مامادوف، رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في جمهورية أذربيجان، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك على هامش القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، التي عُقدت في العاصمة باكو. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محافظ القاهرة يلتقي نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الاجتماعية

التقى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلكسندرا سوسمان، نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الاجتماعية والتكامل والصحة على هامش المنتدى الحضري العالمي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: نجحنا في خفض معدل الدَين.. وهذا ما نستهدفه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، تابعت خلال زيارتها لمصر على انخفاض مستوى الدين، سواء كان الدين الخارجي أو الإجمالي، وتم تحقيق أرقام كبيرة في هذا الصدد خلال الفترة الماضية. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: بناء المدن الجديدة ليس رفاهية.. نمتلك أنجح تجربة على مستوى العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمول المدن الجديدة فلدى الدولة أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، ولا توجد دولة في العالم لديها هذه التجربة في إنشاء المدن الجديدة. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات بنهاية نوفمبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا بدأنا في عدد من مشروعات الصرف الصحي تحديدًا لمياه الشرب، والانطلاقة الكبيرة للمرحلة الثانية اعتبارًا من العام المالي القادم، وسننتهي اليوم من جميع مشروعات المرحلة الأولى. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي عن "تعويم الجنيه": الدولة لن تتدخل.. والسعر متروك للعرض والطلب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالحديث عن وجود تعويم جديد قريبًا، فإن صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش، أكدا أن مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء يعلق على إعلان إثيوبيا إنهاء مشروع سد النهضة بنسبة 100%

علَّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حديث رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الانتهاء من سد النهضة بنسبة 100%. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يُطمئن المصريين: لن نتخذ أي قرارات تضيف أعباءً مالية بالفترة المقبلة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمصريين بشأن مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد انسحاب إسرائيل من الأونروا.. برلمانية: أين المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان؟

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تحرك دولي في مواجهة إسرائيل، على ما تواصله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وآخرها الانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة التنمية المحلية: نركز على التنمية المتوازنة بين الريف والمدن

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رئيس إستونيا: زيارتي إلى مصر تستهدف خلق مزيد من الفرص بين الدولتين

قال رئيس جمهورية إستونيا، ألار كاريس، إنّ زيارته الأولى لمصر تجعله يشعر بالسعادة، ومن المهم بالنسبة له إقامة علاقات وطيدة مع القاهرة. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

قرار حكومي جديد بشأن إنتاج وتصدير البطاطس – مستند

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار رقم 187 بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس، والصادر عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان موقف مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، ومشروعات التطوير التي تتولى وزارة الإسكان تنفيذها بالمحافظة. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإستوني بقصر الاتحادية (فيديو)

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية ظهر اليوم، نظيره في إستونيا ألار كاريس، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك مهم للحكومة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير" ، المنعقد ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا