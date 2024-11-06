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رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية بأذربيجان يستقبل وزير الأوقاف

05:34 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الدكتور أسامة الأزهري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل رامين مامادوف، رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في جمهورية أذربيجان، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك على هامش القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، التي عُقدت في العاصمة باكو.

وفي كلمته، عبر رامين مامادوف عن امتنانه على الضيافة الكريمة التي حظي بها خلال زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية، وأعرب عن أمله بتكرار هذا اللقاء في أذربيجان، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية القائمة على الإخلاص والكرم بين البلدين.

كما أبدى شكره للدكتور أسامة الأزهري على خطابه المؤثر في المؤتمر، وتمنى أن تستمر هذه الزيارات لتعميق التعاون المشترك.

من جانبه، عبر الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بلقاء مامادوف، مشيدًا بالأواصر المتينة التي تربط بين مصر وأذربيجان والتي تمتد لقرون، وأضاف أن هذه الدعوة تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه المؤتمر في إبراز أذربيجان كدولة تقدّر الأديان وقادتها.

كما عبر عن شكره لشيخ الإسلام الله شكر باشازاده، ورئيس الوزراء الأذربيجاني السيد علي أسدوف، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على حسن الضيافة والترحيب، مشيرًا إلى شعوره العميق بالترحاب والإكرام.

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري، مامادوف على نجاح المؤتمر، وأشاد بالتنظيم الرفيع الذي عكس احترام أذربيجان لقادة الأديان معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها أذربيجان لإنجاح المؤتمر.

و أشار وزير الأوقاف إلى خصوصية العلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إلهام علييف، موضحًا أن هذه العلاقة أمتن من الصداقة لتصل إلى الأخوة.

وذكر لقاءً جمع الرئيسين في الصين، حيث أكد الرئيس السيسي على عمق العلاقة، قائلًا للرئيس علييف : "نحن أشقاء وليس مجرد أصدقاء".

كما أبدى وزير الأوقاف كل تمنياته لأذربيجان في إقامة مؤتمر كوب ٢٩ بصورة مبهرة ومشرفة.

الدكتور أسامة الأزهري جمهورية أذربيجان لجنة المنظمات الدينية في جمهورية أذربيجان وزير الأوقاف رامين مامادوف
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