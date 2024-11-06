مدبولي عن الأزمات الاقتصادية والشائعات: لسان حال المواطن "الأسعار زادت عليَّ ومخنوق"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه التقى الأسبوع الماضي مجموعةً من الخبراء والمفكرين في المجال السياسي، وهؤلاء المفكرون قامات مصرية موجودة على الساحات السياسية منذ أكثر من 30 أو 40 سنة.



وأضاف مدبولي: وكان كل الكلام الذي يقولونه إنه دائمًا هناك هذه الحالة من أزمة الثقة بين المواطن والدولة، ودائمًا تُثار هذه النوعية من الموضوعات، وهو شيء ليس موجودًا اليوم بصورة خاصة؛ ولكن موجود على مدار فترات طويلة، والأهم أن هذا موجود في عُرف كل الدول.



وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن هذا الشيء يزيد مع الأزمات، وعندما تكون هناك أزمات اقتصادية، والمواطن يكون عارفًا ومدركًا أن هناك حجمًا هائلًا من التحديات؛ ولكن في النهاية لسان حاله "يومي وأكل عيشي، وهل أنا قادر أدبر احتياجات أُسرتي الأساسية ولَّا لأ؟ والأسعار زادت عليَّ ومخنوق"، وبالتالي في هذه المعرضة.. سيكون عرضةً لهذه النوعية السلبية من الأخبار، وعرضةً لهذا "الهاجس".



وأوضح رئيس الحكومة أنه كلما تم العمل وحل المشكلة الأساسية وهي التضخم والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، ثبُت وزاد استقرار الدولة، وكلنا نعمل على استقرار الدولة وأمنها؛ خصوصًا في ظل هذه الظروف.