مدبولي: نجحنا في خفض معدل الدَين.. وهذا ما نستهدفه

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، تابعت خلال زيارتها لمصر على انخفاض مستوى الدين، سواء كان الدين الخارجي أو الإجمالي، وتم تحقيق أرقام كبيرة في هذا الصدد خلال الفترة الماضية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي الدين العام في السنة الماضية كان يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي، ونجحنا خلال السنة التي انتهت في يونيو 2024 في خفضه إلى ما دون الـ90%، ونسعى هذا العام لتخفيضه إلى ما دون الـ85%.

وأوضح رئيس الحكومة، أن مديرة صندوق النقد أثنت على هذا التقدم، وطلبت تسريع الخطى نحو زيادة المستهدفات، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وتابع: "تزامن مع هذا الموضوع، رفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش، حيث تم رفع التصنيف من "B-" إلى "B"، وأكد تقريرهم أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وتمكنت من إقامة سوق سعر صرف مرن، مع انخفاض التضخم والدين، وزيادة الموارد للدولة."