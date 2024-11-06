محافظ القاهرة يلتقي نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الاجتماعية

كتب- محمد نصار:

التقى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلكسندرا سوسمان، نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الاجتماعية والتكامل والصحة على هامش المنتدى الحضري العالمي.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة و مدينة شتوتجارت الألمانية والتي ترتبط مع القاهرة باتفاقية توأمة منذ عام 1979.

وأكد محافظ القاهرة، عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أنه سبق وسافر إلى المانيا في ٢٠١٤ بدعوة من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، وتفقد عددًا من المدن الألمانية الكبرى وهي برلين وفرانكفورت وشتوتجارت، واطلع على النهضة الصناعية الألمانية.



ومن جانبها عبرت نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الاجتماعية والتكامل والصحة، عن اعتزاز مدينتها بالصداقة مع محافظة القاهرة ورغبتها في تعزيز التعاون معها في كل المجالات، كما قدمت دعوة لمحافظ القاهرة لزيارة شتوتجارت قريبًا.