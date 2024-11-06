مدبولي عن إنشاء المدن الجديدة: "كل الفلوس رايحة للدولة.. وليس لدينا خيار آخر"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تم تنفيذها تهدف في الأساس إلى أن تكون اقتصادية بعيدًا عن موازنة الدولة، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات المدن الجديدة والذكية مثل أي مطور عقاري.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن قيمة المتر في العاصمة الإدارية الجديدة كانت 100 جنيه، واليوم، تساءل: "كم أصبح سعر المتر الآن؟، والفلوس دي كلها رايحة لمين؟ هي رايحة للدولة".

وأوضح أن الفكرة تكمن في تطوير وبناء الإسكان والمدارس والمستشفيات والجامعات، بالإضافة إلى التنسيق والتنمية المخططة للمستقبل، بعيدًا عن العشوائيات، وتجنب تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

وأكّد رئيس الحكومة أن الدولة ليس لديها خيار آخر للتحرك سوى بهذا الشكل.