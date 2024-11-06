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مدبولي: بناء المدن الجديدة ليس رفاهية.. نمتلك أنجح تجربة على مستوى العالم

04:36 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمول المدن الجديدة فلدى الدولة أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، ولا توجد دولة في العالم لديها هذه التجربة في إنشاء المدن الجديدة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: "ليه؟.. هل ده كان رفاهية من مصر؟.. لأ، ومشكلتنا إننا عايشين على 5 و6% من الدولة، وهذا الرقم من 50 سنة؛ كان عليها 20 أو 25 مليون واحد، والنهارده بقى عليها كام؟.. ولو ماكناش عملنا المدن الجديدة الـ107 مليون دول كانوا هيكونوا فين؟ كانوا هيأكلوا أضعاف أضعاف الأراضي الزراعية اللي احنا بناكل منها، وكلها كانت هتتبني".

وأوضح رئيس الحكومة: "ماكنش قدام الدولة غير إنها تروح للصحراء وتبدأ تنمِّي علشان تستوعب العدد ده، وعندما لم تمكن موارد الدولة من بناء المدن الجديدة، انتشرت العشوائيات وتكلفة إصلاحها اليوم أضعاف أضعاف إنشاء المدن الجديدة، قائلًا: "بناء المدن الجديدة ليس رفاهية".

بناء المدن الجديدة الإسكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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