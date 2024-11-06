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مدبولي: الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات بنهاية نوفمبر

04:28 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا بدأنا في عدد من مشروعات الصرف الصحي تحديدًا لمياه الشرب، والانطلاقة الكبيرة للمرحلة الثانية اعتبارًا من العام المالي القادم، وسننتهي اليوم من جميع مشروعات المرحلة الأولى.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، وكان هذا جزءًا من النقاشات مع الصندوق، متابعًا "كانوا يتساءلون هل ستستمر الدولة المصرية في الالتزام ببرنامج الطروحات؟"، وهو ما أكدناه.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه بالتعاون مع وزير الاستثمار المشرف على الصندوق السيادي، سيتم الإعلان عن الشكل النهائي لبرنامج الطروحات بنهاية الشهر الحالي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء برنامج الطروحات
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