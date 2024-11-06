مدبولي عن "تعويم الجنيه": الدولة لن تتدخل.. والسعر متروك للعرض والطلب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالحديث عن وجود تعويم جديد قريبًا، فإن صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش، أكدا أن مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه "لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، بل سيتحرك الدولار صعودًا وهبوطًا طبقًا لمعطيات النقد"، مشيرًا إلى أنه ليس مثلما حدث عند تعويم الجنيه بنسبة تصل إلى 40%.

وأوضح أن هذا سيكون الشكل الذي سيراعي معطيات السوق، بحيث يكون الوضع صحيًا تمامًا ويعتمد على العرض والطلب فيما يخص العملة، مشددا على أهمية أن يظل المواطن والقطاع الخاص والشركات على ثقة بأن الدولة لن تتدخل في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الحكومة: "أؤكد لحضراتكم هذا الموضوع لكي لا نغرق في القلق عندما يرتفع سعر الدولار إلى 48 ثم ينخفض إلى 49 وهكذا، سيتحرك الدولار بهذا الشكل ولن نتدخل في هذا الموضوع. أعلم أن هذا هو الانطباع السائد لدينا كمصريين، وقد أشارت مديرة الصندوق إلى هذا الموروث التاريخي في الدولة المصرية، وأكدت أننا قد تجاوزنا هذا الموضوع، وأن الناس ستتعود عليه في الفترة المقبلة."