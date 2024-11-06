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هل يوافق صندوق النقد على تأجيل بعض إجراءات الإصلاح؟.. مدبولي يوضح

04:21 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، تأجيل بعض المستهدفات التي طلبتها الحكومة، وأبدت مديرة الصندوق تفهمًا كبيرًا لهذا الموضوع، وكان هناك توجيه لفريق المراجعة بمناقشة كيفية تنفيذ ذلك.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أنه عندما تم وضع مستهدفاتنا معهم، كانت في ظل ظروف غير قائمة، ولم يتوقع أحد حدوثها، وهي الأزمة الحالية في الإقليم.

وأوضح رئيس الحكومة، أن جزءًا كبيرًا من النقاشات مع بعثة الصندوق حاليًا هو كيفية تأجيل بعض المستهدفات التي كانت موجودة حتى لا يتم فرض أي ضغوط على المواطن في المرحلة المقبلة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي
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