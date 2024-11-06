مدبولي عن شائعة أسعار الغاز: لازم ناخد بالنا.. التشكيك في كل ما يحدث هدفه الإحباط

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في نفس الفترة الحالية ونحن نتحرك بصورة إيجابية بهذا الكلام، وواجهنا حجمًا من الأخطاء الكاذبة والشائعات بصورة غريبة ومكثفة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن ذلك بدءًا من اللغط في ما يخص موضوع طلاء أسود قصر النيل، وموضوع آخر بأننا نقطع الأشجار التراثية في حديقة الأورمان، وأننا سنخلي دير سانت كاترين، وأننا سنبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب.

وأكد رئيس الحكومة أن كل ذلك أخبار مغلوطة؛ والهدف منها الكذب بصورة كبيرة، وتزامن ذلك أنه خلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، ثاني يوم وتصريحاتها الإيجابية، انتشر خبر بطريقة معينة أنه تم زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل؛ لربط الزيارة بأن الدولة تنفذ زيادات، رغم أن الزيادات تم إقرارها منذ شهر ونصف الشهر أو أكثر.

وتابع مدبولي: لازم نأخذ بالنا من الطريقة التي تتم بها محاولة النَّيْل من الدولة المصرية، ومحاولة التشكيك في كل ما يحدث، وكيف يكون هناك نوع من تحفيز المواطنين ضد الدولة، والهدف كله هو كيفية خلق مناخ من الإحباط والسلبية وعدم الاستقرار في الدولة المصرية.