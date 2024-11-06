التنمية المحلية: غياب التنمية الاقتصادية تسبب في الهجرة من الريف إلى المدن قبل "حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منال عوض، وزير ة التنمية المحلية، إن التنمية الاقتصادية تسببت في زيادة الهجرة من الريف إلى المدن وذلك قبل مبادرة حياة كريمة.



وأضافت منال عوض، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري ساهمت في إيجاد تنمية اقتصادية في القرى من أجل تنمية وتطوير الاستثمارات في هذه المناطق.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة اهتمت خلال الفترة الماضية بترفيق المناطق الصناعية التي كانت تفتقر إلى الخدمات الخاصة بالمرافق.