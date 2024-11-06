رئيس إستونيا: زيارتي إلى مصر تستهدف خلق مزيد من الفرص بين الدولتين

القاهرة - مصراوي:

قال رئيس جمهورية إستونيا، ألار كاريس، إنّ زيارته الأولى لمصر تجعله يشعر بالسعادة، ومن المهم بالنسبة له إقامة علاقات وطيدة مع القاهرة.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارته هو تعزيز العلاقة بين البلدين وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين الدولتين.

وأضاف "كاريس" خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "معي وفد من قادة الأعمال في إستونيا في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والصحة والتكنولوجيا والتعدين والهندسة، إذ تهتم إستونيا بالتوسع في التعاون في مجال الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، لأننا نتمتع بخبرة متميزة فيها".

وتابع: "نحن حريصون على بناء علاقات تعليمية بين جامعاتنا، مثل الموجودة بين أقدم الجامعات في إستونيا والجامعات في القاهرة".