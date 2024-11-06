وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: المدن لديها القدرة على جذب الاستثمارات

كتب- محمد نصار:

قالت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنه يجب دمج الجهود معا من أجل توفير القدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 لـ8 نوفمبر.

وأضافت "روسباخ": أنا اقتصادية ولا أعمل بمجال التصميم الحضري، أعتقد أن المدن لديها القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية ولذلك فإن التخطيط الحضري من أهم الأمور المتعلقة بعملية التمويل.

وتابعت: لدينا نقص في البنى التحتية الاجتماعية، وهناك نقطتين مهمتين، لتمكين الشراكة في الإسكان نحتاج إلى الحصول على تخصيص الأراضي وحتى التمويل الشخصي، ورغم أن الأمر معقد كثيرا فهناك خبرات يمكن تطويرها بالفعل.

وأشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن التحدي الثاني يتعلق بالتنسيق الاستثماري المتعلق بطرق دعم البنية التحتية.

واستطردت آنا كلوديا روسباخ: نحاول أن نمهد الطريق نحو مدن ذات نسيت اجتماعي ومتسقة مع رؤية خاصة ببعيش بها.