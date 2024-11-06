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منحه درع وشهادة.. محافظ الجيزة يكرم سكرتير المحافظة لبلوغه سن المعاش

02:45 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

محافظ الجيزة يكرم سكرتير المحافظة لبلوغه سن المعاش

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كتب- محمد أبو بكر:

كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم.

وأهدى "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، اللواء شاكر يونس، درع المحافظة وشهادة؛ تقديرًا وعرفانًا لما قدمه خلال فترة عمله من مجهودات في خدمة المواطن، والتعامل مع جميع الملفات الحيوية المكلف بها بالشكل الأمثل متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة القادمة.

من جانبه أعرب اللواء شاكر يونس، عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره لتلك اللفتة الطيبة والمشاعر التي لمسها من الجميع المليئة بالود والوفاء، مؤكدًا على أنه لم يدخر أي جهد خلال الفترة التي قضاها داخل محافظة الجيزة مثمنًا التعاون المثمر مع قيادات المحافظة وعلى رأسهم محافظ الجيزة.

المهندس عادل النجار سن المعاش محافظ الجيزة
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