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قرار حكومي جديد بشأن إنتاج وتصدير البطاطس - مستند

02:28 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

محصول البطاطس

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كتب - محمد أبو بكر:
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار رقم 187 بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس، والصادر عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى كافة الدول التي لا تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وفقًا للاشتراطات والقواعد التي يضعها الحجر الزراعي المصري، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وبما يتماشى مع متطلبات هذه الدول.

كما نصت المادة الثانية على أن يكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، والتي يصدر بشأنها قائمة من الحجر الزراعي، وفقًا للنظام المرافق.

تصدير البطاطس محصـول البطاطس وزارة الزراعة
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