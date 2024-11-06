محافظة الجيزة: وصول أول كسارة لإعادة تدوير مخلفات الهدم بمطار إمبابة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن وصول أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات الهدم إلى موقع العمل المخصص لها بأرض المطار بحي المنيرة الغربية.

وأضاف "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، أن الكسارة تعد أولى لبنات مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم وناتج أعمال التطوير بنطاق المحافظة وإعادة إستخدامها لإنتاج بلاط الانترلوك والبلدورات الخاصة بأعمال إنشاء الأرصفة وذلك بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الموقع المخصص لعمل الكسارة سيكون أحد نقاط التجميع الخاصة بالمخلفات والذي روعي فيه توفير المساحات اللازمة لاستيعاب كميات المخلفات التى سيتم توجيهها إليه من مواقع أعمال التطوير بالأحياء والمراكز والمدن.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يمثل تحول نوعي فى عمليات إعادة التدوير والذي من شأنه الحد من التلوث وتقليل النفقات المخصصة على أعمال الرصف والتطوير، واستغلال ناتج الأعمال من بلاط الانترلوك في رفع كفاءة وتطوير الشوارع.

ووجه النجار، رئيس حى المنيرة الغربية، بالمراجعة الدورية لموقع الأعمال وتخصيص العمالة الكافية لمختلف الأعمال بالموقع بالإضافة للمخازن الخاصة بمخرجات المشروع.