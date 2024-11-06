"الاعتماد والرقابة": تنفيذ برامج تدريبية متطورة لرفع جاهزية المنشآت الصحية في التعامل مع المخاطر

كتب - أحمد جمعة:

قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه إننا نعمل على تنفيذ برامج تدريبية متطورة؛ لرفع جاهزية المنشآت الصحية في التعامل مع المخاطر، ولضمان تطبيق أعلى مستويات معايير السلامة والجودة بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة، تتماشى مع أهداف الدولة لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة للبرنامج الأول للتدريب على متطلبات الحماية المدنية الذي تنفذه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالشراكة مع الإدارة العامة للحماية المدنية على مدار يومين بحضور 90 متدربًا.

كما يأتي ذلك تعقيبًا على إطلاق الهيئة "جهارGAHAR" لعدد من حزم البرامج التدريبية بمجالي حوكمة الرعاية الصحية ومتطلبات الحماية المدنية للمنشآت الصحية، وذلك في إطار دورها في نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأكد طه التزام الهيئة بتأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع الصحي من خلال التعاون مع الجهات المعنية، منوهًا بأن توفير الرعاية الصحية الآمنة عالية الجودة يحتاج إلى حوكمة الرعاية الصحية من خلال وضع نظم محكمة لجميع مكونات الخدمة الصحية المتمركزة حول المريض، وهو ما تقوم عليه فلسفة معايير الجودة الصادرة عن الهيئة وهو موضوع بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة والسكان للتدريب على معايير الجودة والحوكمة الإكلينيكية.

وأشار إلى تنظيم الهيئة لأول برنامج من سلسلة برامج تدريبية مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية؛ لتلبية احتياجات المنشآت الصحية لاستيفاء متطلبات الحماية المدنية وتطوير خطط الطوارئ اللازمة للتوافق مع معايير الاعتماد؛ لضمان الاستجابة السريعة والدقيقة لأي حدث بما يضمن أمان وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.

وأوضح أن رفع كفاءة المنشآت الصحية وجاهزيتها لمواجهة المخاطر يأتي ضمن أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تزويد العاملين بالقطاع الصحي بالمعلومات الصحيحة حول أساسيات الحماية المدنية، إلى جانب تعزيز جاهزية المنشآت الصحية لمواجهة المخاطر المحتملة، وآليات التعامل مع الأزمات بشكل احترافي، بما ينعكس إيجابيًا على سلامة المنشأة.

ونوه بأن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة مستقبلية موسعة لتأهيل العاملين بالقطاع الصحي وتعريفهم بمعايير الوقاية من أخطار الحريق ووسائل الإطفاء، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتوافق مع متطلبات الحصول على شهادة الحماية المدنية، بجانب مناقشة الملاحظات والمخالفات التي يتم رصدها خلال الزيارات الميدانية وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحقيق جاهزيتها لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن "جهار" والمعتمدة دوليًا من "الإسكوا" تمهيدًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي السياق، أشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه تماشيًا مع رؤية مصر 2030، فقد تم تنفيذ برنامج تدريبي حول الحوكمة الصحية والاكلينيكية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والذي يهدف إلى تعزيز الأداء الطبي عبر تبني معايير الحوكمة بالرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة نحو بناء منظومة صحية متكاملة وآمنة.

وأكد أهمية تطبيق أفضل معايير الحوكمة بالرعاية الصحية من خلال إنشاء نظام متكامل وفعال يقوم علي تحديد المسؤوليات وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة، كما يعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الصحية والأمنية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات لضمان تقديم الدعم الفوري للحالات الحرجة، والتأكد من اتباع الإجراءات اللازمة لحماية المرضى والطاقم الطبي.

وشمل البرنامج التدريبي استعراضًا شاملًا لمفاهيم الحوكمة، والقوانين المنظمة، وسبعة من أساسيات الحوكمة الإكلينيكية وهي إدارة المخاطر والحفاظ على سلامة المريض، والفاعلية الإكلينيكية، وإدارة المعلومات، والتدقيق الاكلينيكي، وإشراك المريض والمشاركة المجتمعية، إدارة الموارد البشرية والتوظيف، التدريب والتعليم.

وشارك بالتدريب 35 متدربًا من أعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة ومديريات الصحة على مستوى الجمهورية، واستمر البرنامج لمدة 5 يام؛ بما يعكس التزام القطاع الصحي بتطبيق أفضل معايير الحوكمة وتعزيز الكفاءة لضمان بيئة صحية آمنة ومستدامة.

يذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية شهدت اتمام تدريس البرنامج التكميلي للدفعة الثانية من دارسي برنامج "جهار ايجي- كاب" للحصول على شهادة اخصائي تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد.