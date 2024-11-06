أسعار الحج السياحي 2025 الـ5 نجوم.. زيادة 130 ألف جنيه عن الموسم السابق -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار الحج السياحي 1446هـ- 2025؛ "الـ5 نجوم".

أسعار الحج السياحي 2025

وأضاف عابد، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن أسعار الحج السياحي 2025 "الـ5 نجوم"، جاءت كما يلي:

5 نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

5 نجوم صف ثانٍ: 520 ألف جنيه.

وتشهد أسعار الحج السياحي 1446هـ "الخمس نجوم" زيادة كبيرة عن موسم الحج 2024 السابق وصلت إلى 130 ألف جنيه، حيث جاءت أسعار الحج السياحي 2024 الموسم السابق وَفق ضوابط وزارة السياحة والآثار، كما يلي:

- صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا، بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثان من 250 مترًا إلى 1250 مترًا بسعر 390 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025 البري والاقتصادي، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

موعد إعلان قرعة الحج السياحي 1446هـ وتوقيت إدخال الجوازات:

كشف مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة أن آخر موعد لإدخال الجوازات في الحج السياحي 2025 سيكون يوم 5 ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن إعلان قرعة الحج السياحي 1446هـ- 2025م، سيكون يوم 8 ديسمبر 2025.

موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج 2025:

أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج السياحي سيكون فور صدور ضوابط الحج السياحي 2025، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

حصة تأشيرات الحج السياحي 2025

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن حصة تأشيرات الحج السياحي 2025 ستكون كاملةً، بواقع 36 ألف تأشيرة.

ويكون توزيع تأشيرات الحج السياحي 1446هـ - 2025م، كما يلي:

البري: 10 آلاف تأشيرة.

الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

الحج الخمس نجوم والمميز: باقي التأشيرات.

يُذكر أن موسم الحج السياحي 1445هـ/ 2024م، بلغت أعداد التأشيرات خلاله نحو 23 ألف تأشيرة؛ حيث طالبت الشركات هذا الموسم وزارة السياحة والآثار بزيادة أعداد تأشيرات الحج والحصول على الحصة كاملةً، وهو ما حدث هذا العام؛ حيث تم زيادة أعداد تأشيرات الحج السياحي 2025م، نحو 13 ألف تأشيرة عن العام الماضي.

أسعار جدية الحجز ببرامج الحج السياحي 1446هـ

وكان أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، كشف عن تفاصيل أسعار جدية الحجز ببرامج الحج السياحي موسم 1446هـ- 2025م.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه من المتوقع لهذا الموسم أن تظل أسعار جدية الحجز للحج 2025 مثل الموسم السابق، وهي 20 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، و60 ألف جنيه للبرامج الـ5 نجوم.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أنه قد تزيد أسعار جدية الحجز لموسم الحج 2025 سواء في البرامج الاقتصادية أو الـ5 نجوم، بما يتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على أسعار جدية الحجز النهائية.

وقال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن تكون أسعار جدية الحجز الاقتصادي لبرامج الحج 2025 تتراوح بين 40 و60 ألف جنيه، بينما تكون أسعار جدية حجز برامج الحج الـ5 نجوم 2025 تتراوح بين 80 و100 ألف جنيه.

وقال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه من المتوقع أن تكون أسعار جدية الحجز لبرامج الحج 2025 نفس العام الماضي تمامًا.

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