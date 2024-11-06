"أمريكا كانت عايزة راجل".. ماذا قال عمرو أديب على فوز ترامب؟

كتب- محمد أبو بكر:

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أديب عبر حسابه على موقع "إكس" اليوم الأربعاء: "واضح إن أمريكا كانت عايزة راجل!، ولو كنت راهنت كل واحد قلت له أن ترامب سوف يفوز بالإنتخابات كان زمانى أغنى منه".

وأضاف: "المهم عندنا بعض الأمل إن الوضع عندنا فى المنطقة يتغير والعالم يبقى مكان أفضل.. قادر يا كريم".

واختتم تدوينته قائلا: "مبروك حج أبو حنان (ليا حقوق الاسم)".

يعود هذا اللقب إلى عام 2018، حين كان عمرو أديب، يتحدث عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، إذ قال: "عزيزي الرئيس ترامب الحاج أبو حنان، اتفرجت عليك إمبارح وانت بتروج للحزب الجمهوري.. أنا بقولك من بدري الديمقراطيون هيسكبوا الكونجرس، وحالتك هتبقى صعبة".

ومن هذا التوقيت يحرص "أديب" في حديثه عن ترامب، على التطرق لهذا اللقب بين الحين والآخر.

وحسم ترامب حسم السباق الانتخابي بعد حصوله على 277 صوتًا من أصل 538 هي إجمالي أصوات المجمع الانتخابي يتوزعون وفقًا للكثافات السكانية للولايات الأمريكية الـ50. ويحتاج أي مرشح لـ270 صوتا فقط لحسم الفوز.

واضح ان امريكا كانت عايزه راجل ! لو كنت راهنت كل واحد قلتله ان ترامب حيكسب كان زمانى اغنى منه 😂😂😂المهم عندنا بعض الامل ان الوضع عندنا فى المنطقه يتغير والعالم يبقى مكان افضل قادر يا كريم . مبروك حج ابو حنان ( ليا حقوق الاسم ) — Amr Adib (@Amradib) November 6, 2024

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