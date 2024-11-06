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فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس طوال أيام المنتدى الحضري العالمي

01:02 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
  • عرض 10 صورة
    فتح معرض الحرف التراثية بحديقة الأندلس
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كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن معرض الحرف والمشغولات التراثية واليدوية الذي تم افتتاحه بحديقة الأندلس أول أيام المنتدى الحضري العالمي مفتوح للزائرين طوال أيام انعقاد المنتدى.

ويضم المعرض عددًا من المنتجات التراثية عالية الجودة التي تباع بأسعار تنافسية مثل الخيامية، وشيلان وعبايات كرداسة، والأحجار الكريمة والخزف والفخار والخشب، والمشغولات النحاسية والسجاد اليدوي، وعرض نول حي، ومنتجات زجاجية، ومنتجات من نبات الحلفا (صديقة للبيئة).

ويضم المعرض عارضين من مشروع منصة "أيادي مصر"، ووزارة الثقافة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ومشروع الحفاظ على التراث بالتعاون مع اليونيسكو، ومنتجات شباب الخريجين، وادارة الحفاظ على التراث بالقاهرة، والتعاون الإنتاجي.

حديقة الأندلس معرض الحرف التراثية المنتدى الحضري العالمي
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