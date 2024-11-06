وزيرة التعاون الإسبانية: التمويل مهم جدا لتطوير أجندة سياسات التنمية المستدامة



كتب- محمد نصار:

قالت وزيرة التعاون الدولي الإسبانية، Eva Granados، إن إسبانيا ملتزمة بتعديل النظام متعدد الجهات وهو ما يتطلب تفعيل اتفاق المستقبل ومن منطلق رغبتنا في التحول نحو الاستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي الي تستضيفه محافظة القاهرة خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الحالي.

وأضافت أن التحدي الخاص بأجندة 2030 يتطلب جهودا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المحلية سواء في القرى أو المدن، يما يرفع من جودة حياة المواطنين.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي الإسبانية: نقوم بدور كبير متعلق بتنفيذ سياسات التنمية المستدامة 2030، والتمويل مهم جدا فيما يتعلق بتطوير هذه الأجندة.

وواصلت: علينا أن نضع استراتيجية لتمويل الأقاليم وتوطين التمويل والموارد، لكن هناك عدة تحديات منها عدم الوصول إلى الموارد الدولية ووجود حواجز كثيرة في ذلك فضلا عن عجز بعض الحكومات المحلية عن توفير التمويل.