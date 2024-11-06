رئيس هيئة التخطيط العمراني تكشف موعد تحديث الأحوزة العمرانية بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إنه سيتم البدء في تحديث الأحوزة العمرانية القديمة بعد عيد الفطر المقبل.

وقالت "فهيم"، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، إنه تم الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية الجديدة بنسبة تتجاوز 90%، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت الدكتورة مها، أن العقبة الرئيسية أمام الانتهاء من الأحوزة كانت بسبب العمران غير المدرج في بيانات وزارات التنمية المحلية على مستوى المحافظات.

وأضافت أنه تم التعاون بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية لرصد حجم العمران الفعلي على الأرض وتسجيله.