"قومي الطفولة" عن تعيين المستشارة أمل عمار رئيسًا لقومي المرأة: نموذج نفخر به

كتب- أحمد جمعة:

تقدمت المجلس للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى المستشارة أمل محمود عطا عمار لتوليها منصب رئيسة المجلس للمرأة.

وأعربت السنباطي عن سعادتها لتولي المستشارة أمل، هذا المنصب، مؤكدة أن وصولها إلى هذا المنصب يعكس مدى ثقة الدولة في قدرتها على حماية حقوق المرأة، مؤكدة أنها نموذج نسائي ناجح في جميع المهام التي تولتها ونفخر به جميعاً.

كما توجه المجلس بالتهنئة لكافة الأعضاء الذين تم اختيارهم ضمن تشكيل المجلس القومى للمرأة، متمنية لهم النجاح والتوفيق.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها أمس، القرار الجمهوري رقم 466 لعام 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، وضم المجلس في عضويته 29 عضوا.