وزيرة التنمية المحلية: استراتيجية التمويل الوطنية تدعم تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المحافظات يدعم مسارها التنموي.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه محافظة القاهرة خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن الحكومة المصرية حرصت على توطين جهود التنمية المستدامة عبر جهود تطوير البنية الأساسية وتمكين المجتمعات المحلية، التزاما بمبادئ استدامة المدن والقرى وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن مصر أطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، كأداة مهمة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تقديم خدمات وتنفيذ مشروعات ضرورية للمجتمع.

كما بذلت الحكومة المصرية جهودا متواصلة لتعزيز التعاون مع الإدارة المحلية لتمكينها من تأدية دورها بكفاءة كبيرة.

وتتيح الحكومة عددا من البرامج منها برنامج الإسكان الاجتماعي وبرامج صندوق التنمية الحضرية فضلا عن آليات غير تقليدية للتمويل بالشراكة مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات الصلبة.