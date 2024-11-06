وزيرة التنمية المحلية تعرض جهود مصر في توطين أهداف التنمية الحضرية المستدامة

كتب- محمد نصار:

تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.

وتستعرض الوزيرة، جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتوفير التمويل المطلوب الذي يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية والتي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030.



ويتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية اليوم المشاركة في جلسة حوارية بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" ، وجلسة خاصة تقدمها الحكومة المصرية تحت عنوان "تمويل التنمية الحضرية المستدامة".



كما تشارك الدكتورة منال عوض، في جلسة لمحافظة قنا بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية وعرض تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي" ، بالإضافة إلى حدث جانبي لوزارة التنمية المحلية تحت عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية الحضرية المصرية والهولندية".



كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية ضمن فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء والوفود المشاركة في المنتدى لبحث أطر التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية.