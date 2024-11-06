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السيسي يهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات الأمريكية: نتطلع لإحلال السلام والاستقرار الإقليمي

11:24 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
هنَّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيسَ الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي.

وأضاف الرئيس السيسي: ونتطلع لأن نصل سويًّا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقَين.

وتابع الرئيس السيسي: ولطالما قدَّمَ البلدان نموذجًا للتعاون، ونجحا سويًّا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدَين الصديقَين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الأمريكية ترامب
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