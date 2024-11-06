السيسي يهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات الأمريكية: نتطلع لإحلال السلام والاستقرار الإقليمي

كتب- محمد سامي:

هنَّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيسَ الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي.

وأضاف الرئيس السيسي: ونتطلع لأن نصل سويًّا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقَين.

وتابع الرئيس السيسي: ولطالما قدَّمَ البلدان نموذجًا للتعاون، ونجحا سويًّا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدَين الصديقَين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.