رئيس جهاز التنسيق الحضاري: الإمام الشافعي من المناطق ذات القيمة التاريخية

كتب- محمد نصار:

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن منطقة الإمام الشافعي واحدة من المناطق ذات القيمة التاريخية التي يتم الحفاظ عليها.

وأضاف "أبو سعدة"، ردا على سؤال مصراوي، على هامش إحدى جلسات المنتدى الحضري العالمي، أن الجهاز يشارك في حماية المناطق التاريخية ذات القيمة، وليس الأثرية لأنها تخضع لقانون حماية.

وتابع رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: نهتم بالحفاظ على المباني التاريخية ذات القيمة وما تحويه من شواهد وقبور، إلى جانب كون المنطقة جزء من نسيج القاهرة التاريخية.