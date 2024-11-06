رئيس هيئة التخطيط العمراني: الانتهاء من الأحوزة العمرانية بنسبة تتجاوز 90%

كتب- محمد نصار:



قالت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة بنسبة تتجاوز 90% وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضافت "مها"، في تصريحات على هامش جلسات المنتدى الحضري العالمي، إن ما أعاق الانتهاء من الأحوزة هو وجود الكثير من العمران غير المدرج في بيانات وزارات التنمية المحلية عاى مستوى المحافظات.

وتابعت أنه تم التعاون بسكل موثق مع وزارة التنمية المحلية على مدار الفترة الماضية لرصد حجم العمران على الأرض وتسجيل.

وأوضحت أن الأحوزة العمرانية مهمة للمواطنين والدولة في الوقت ذاته، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية والحصول على موافقتها على طلبات الدخول في الأحوزة العمرانية.

وأشارت رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى أن التحدي المتعلق بالأحوزة العمرانية يرتبط بوضع آلية لزيادة التوسعات السكنية وفي نفس الوقت الحفاظ على الأرض.

وواصلت الدكتورة مها فهيم: تم الانتهاء بالكامل من الأحوزة العمرانية في 8 محافظات.