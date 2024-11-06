3 أجهزة تساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بالشتاء.. و7 نصائح للتعامل معها

كتب- محمد صلاح:

تعد الدفاية الكهربائية ضمن 3 أجهزة تُسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء، إذ يعتمد المواطنين عليها طوال الشتاء لمواجهة الطقس البارد، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء، لذا يجب عدم استخدامها بكثرة خلال الشتاء، وفقا لما ذكره مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

السخان الكهربائي

ويأتي السخان الكهربائي، ضمن الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء، إذ يعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، نتيجة تشغيله طوال اليوم، نظرا للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، لذا يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء الشهرية.

الغلاية الكهربائية

لم تقتصر الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء عند هذا الحد، لكن جاءت من ضمنها الغلاية الكهربائية، إذ يتم استخدامها بشكل مُستمر عند تحضير المشروبات الساخنة، مثل: "الشاي والزنجبيل والنسكافية"، وغيرها من المشروبات.

وتستهلك الغلاية الكهربائية 310 كيلو وات في الشهر الواحد، ما يتسبب في زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء.

وينصح جهاز حماية المستهلك بفصل التيار من مصدر الكهرباء بشكل كامل بعد استخدام الغلاية الكهربائية.

كما أن هناك بعض النصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء، وزيادة استهلاك فاتورة الكهرباء، إذ قدّم جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح يجب اتباعها وهي كالآتي:

- استخدام المصابيح المُوفرة والابتعاد عن المصباح العادي.

- عدم إنارة اللمبات الكهربائية فترة الصباح.

- تشغيل السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنصف ساعة فقط.

- عدم تشغيل الدفاية الكهربائية بشكل مٌتواصل لأنها تسبب زيادة كبيرة.

- تشغيل غسالة الملابس مرة بكميات ملابس بدلا من مرات كثيرة بكميات قليلة.

- تجنب ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترة طويلة فصل الفيشة عن جهاز الكمبيوتر، أو اللاب توب، والتلفزيون، والهاتف المحمول.

- فصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية مثل الهاتف المحمول.