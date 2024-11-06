١٩ نوفمبر.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة والأخيرة

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه سيتم تشغيل أول وحدة نووية بمفاعل الضبعة النووية ٢٠٢٨، لافتا إلى أنه يستكمل تشغيل ودخول الوحدات الثلاث تباعًا.

وأوضح الوكيل لمصراوى، أنه تم وصول آخر مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة والأخيرة أمس، مشيرا إلى أن الأعمال داخل موقع الضبعة النووية تسير بشكل منتظم وسهولة ويسر في ظل وجود تنسيق دائم ومستمر مع شركة روساتوم الروسية والشركات التابعة لها للمضي قدما نحو تنفيذ الحلم المصري.

وأشار إلى استعداد الهيئة لإعطاء المقاول العام الروسي شركة "اتوم ستروي أكسبورت"، إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية.

وتابع، أن هذا اليوم الذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية "IGA" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج وتوليد الكهرباء لذا أصبح أمرا لا غنى عنه في جميع دول العالم، خاصة أن العالم يواجه التغيرات المناخية وأزمة في توفير الوقود، لافتا إلى أنها تعتبر طاقة نظيفة 0 انباعثات من ثاني أكسيد الكربون.

وقال الوكيل، إن الهيئة تدرس حاليا زيادة المفاعلات بمنطقة الضبعة إلى 10 مفاعلات بدلا من 8 مفاعلات كما كان مخطط، باﻹضافة إلى دراسة إنشاء 2 مفاعل صغير لتصبح إجمالى القدرات المنتجة من محطة الضبعة 14 ألف ميجا.

واستقبل أمس الأول رئيس وقيادات هيئة المحطات النووية مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة.

حضر الاستقبال لفيف من قيادات الهيئة وقيادات مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة من كلا الجانبين المصري والروسي.

وأبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل من دولة روسيا الاتحادية مساء 28 أكتوبر من ميناء (نوفوروسيسك)، وتم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط.

وبتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسي أخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية.

ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربعة بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبا بوحدات محطة الضبعة النووية.