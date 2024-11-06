كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-11-2024، على كافة أنحاء المحافظات.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأربعاء 6-11-2024 حار نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد ، بينما يسود طقس مائل للبرودة علي كافة الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم الأربعاء 6-11-2024، به أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة المائية المتوقع تواجدها صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أما عن نشاط رياح على المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من. 1 إلي 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.