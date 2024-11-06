خريطة الأمطار على مستوى الجمهورية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء إلى يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء:

يسود طقس مائل للبرودة ليلاً في الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الاثنين:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.