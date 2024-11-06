"الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة" في العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"

كتب - محمد شاكر:

صدر العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"، المجلة الثقافية الإلكترونية الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تهتم بالآداب والفنون. يشرف على إصدار المجلة الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يتصدر العدد مقال ترجمة لرئيسة التحرير د. هويدا صالح، تقدم فيه ترجمة لمقال چوي كاسي بعنوان "الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة"، موضحة فيه أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة، منها التعليم، الصحة، والنمو الاقتصادي.

وفي باب "رواية"، تتناول نضال ممدوح رواية "عروس الغَرْقَة.. سيرة انتفاضة الماء" للكاتبة أمل عبد الله الصخبوري، والتي تقدم سردًا متشابكًا بين الماضي والحاضر.

أما في باب "دراسات نقدية"، تكتب هبة معوض عن مسرح أحمد شوقي، مستعرضةً بعض أعماله، ومنها "مجنون ليلى"، وأصداء النقاد حول مسرحه الشعري.

وفي باب "كتب ومجلات"، يقدم الشاعر عاطف عبد المجيد عرضًا لكتاب "شعر العامية من سوق الحياة إلى متحف الفن" للناقد الدكتور صلاح فضل، الذي يسلط الضوء على العلاقة بين العامية والفصحى.

كما يقدم أسامة الزغبي ترجمة لقصة "المصحح" للكاتب الأرجنتيني أندريس ريڤيرا في باب "قصة قصيرة"، بينما تنشر قصيدة بعنوان "امرأة المعنى" للشاعر حاتم عبد الهادي في باب "شعر".

ويضم العدد أيضًا عدة أبواب متنوعة، منها "بوابات الوطن"، حيث يرصد الشاعر مصطفى عمار فوز الشاعر د. عيد صالح بجائزة التميز في الشعر، ويستعرض د. حسين عبد البصير أبرز الأسماء التي أُطلقت على مصر القديمة في باب "آثار".

وفي باب "علوم وتكنولوجيا"، تقدم المترجمة سماح ممدوح إرشادات علمية لتحسين جودة النوم. بينما يستعرض محمد جمعة توفيق الأبعاد الثقافية ليوم الموتى في المكسيك وأمريكا اللاتينية في باب "تراث شعبي".

أما في "خواطر وآراء"، تناقش الكاتبة أمل زيادة قضايا اجتماعية يومية، وتستكمل شيماء عبد الناصر موضوعها حول طرق فهم الذات من خلال الكتابة.