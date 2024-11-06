السبت.. "قصور الثقافة" تطلق ملتقى "الشرق الأول للفرق الفنية" بالزقازيق

كتب - محمد شاكر:

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لإطلاق ملتقى "الشرق الأول للفرق الفنية" يوم السبت المقبل، في السابعة مساءً، على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الزقازيق، ضمن برامج وزارة الثقافة.

المهرجان يقام تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر على مدار خمسة أيام، مع تقديم فعالياته بالمجان، وينظمه فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر.

تشهد فعالية الافتتاح عرضًا فنيًا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، التي تقدم مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث الشرقاوي بقيادة الفنان أحمد واصف. وفي اليوم التالي، تقدم فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية عرضًا فنيًا بقيادة المايسترو أحمد حسني.

وتتوالى العروض مع حفل غنائي لفرقة بلبيس للموسيقى العربية، يوم 11 نوفمبر، بقيادة المايسترو محمود هنداوي. وتقدم فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي في اليوم التالي فقرات غنائية تراثية بقيادة الفنان صبري رفاعي.

وتختتم الفعاليات بمجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية تقدمها فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح.