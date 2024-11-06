"الثقافة" تحتفي بعيد الكاريكاتير المصري الرابع غداً

كتبت - محمد شاكر:

تحتفي وزارة الثقافة غداً بعيد الكاريكاتير المصري الرابع، في متحف محمود مختار بقاعتي "نهضة مصر" و"إيزيس"، حيث يُفتتح المعرض الفني بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والفنان مصطفى الشيخ، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

يقام الافتتاح يوم الخميس 7 نوفمبر، في تمام السادسة مساءً، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي هذا الفن.

ينظَّم المعرض بالتعاون بين الجمعية المصرية للكاريكاتير وقطاع الفنون التشكيلية ويستمر حتى 16 نوفمبر 2024.

وأكد الفنان مصطفى الشيخ أن النسخة الرابعة من عيد الكاريكاتير تحتفي بالفنان العبقري مصطفى حسين، "فنان الشعب"، الذي قدم إرثاً فنياً سيظل علامة بارزة في الفن التشكيلي المصري والعربي.

وأشار الفنان هاني عبد الجواد، قوميسير المعرض، إلى أن المعرض يضم أكثر من 100 لوحة كاريكاتيرية بمشاركة نخبة من رواد فن الكاريكاتير، من بينهم الفنان عبد المنعم رخا، ناظر مدرسة الكاريكاتير المصري، والفنان إيهاب شاكر. كما تتضمن الأعمال لوحات للفنانين عبد العزيز تاج، حجازي، جمعة فرحات، محمد عفت، حسن المصري، نبيل السمالوطي، أحمد علوي، وعمرو فهمي "ضيف شرف المعرض"، إلى جانب فنانين آخرين مثل أحمد قاعود، فاروق موسى، إبراهيم البريدي، ماهر دانيال، حسن فاروق، أحمد عبد النعيم، نورا مكرم، مصطفى سالم، وغيرهم من المبدعين المعاصرين.

يُذكر أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر ليكون عيداً سنوياً للكاريكاتير المصري، توافقاً مع ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، ليكون هذا اليوم مناسبة لتعريف الأجيال الجديدة بأهمية هذا الفن في حياة المصريين.