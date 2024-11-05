بينهم سياسيون وكتّاب وفنانون.. ننشر التشكيل الجديد لـ"القومي للمرأة"

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بتعيين المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.

وتتضمن القرار 29 عضوًا للمجلس، هم:

1- الدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني.

2- الدكتورة نسرين إبراهيم محمد البغدادي.

3- المهندس عمرو عبدالحميد سليمان محمود.

4- السفيرة ندى مصطفى فتحي محمد عبدالله دراز.

5- الدكتور ماجد إبراهيم عثمان.

6- ماري لويس شحاتة بشارة.

7- السفيرة وفاء أشرف محرم بسيم.

8- أماني عمر عصفور.

9- ليلى هاني محمد سالم.

10- الدكتورة ميرفت أحمد شفيق أبوعوف.

11- نيفين عصام الدين جامع.

12- رشا أحمد مهدي على.

13- المهندسة ماريان أمير روفائيل عازر.

14- الدكتور عصام محمد حسن العدوي.

15- سارة مصطفى البطوطي.

16- الدكتورة سلمى فؤاد دوارة.

17- زينة أشرف عز الدين توكل.

18- نشوى عبدالمنعم السيد عوض الحوفي.

19- الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبدالدايم.

20- المستشارة مروة هشام بركات.

21- صفاء عبدالمنعم أبوالسعود.

22- الدكتورة ميادة عبدالقادر أحمد إسماعيل.

23- محمد محمود أحمد الأتربي.

24- هدى أحمد محمد منصور العسقلاني.

25- ميرنا عصام الدين محمد عارف.

26- الدكتورة شريفة أحمد فؤاد محمود شريف.

27- عهود محمد محمود إبراهيم وافي.

28- داليا محمد أحمد محمد إبراهيم.

29- ماريان مجدى راغب قلدس.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن المادة الثانية من القرار شملت نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.