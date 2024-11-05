بينهم سياسيون وكتّاب وفنانون.. ننشر التشكيل الجديد لـ"القومي للمرأة"
القاهرة - مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بتعيين المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.
وتتضمن القرار 29 عضوًا للمجلس، هم:
1- الدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني.
2- الدكتورة نسرين إبراهيم محمد البغدادي.
3- المهندس عمرو عبدالحميد سليمان محمود.
4- السفيرة ندى مصطفى فتحي محمد عبدالله دراز.
5- الدكتور ماجد إبراهيم عثمان.
6- ماري لويس شحاتة بشارة.
7- السفيرة وفاء أشرف محرم بسيم.
8- أماني عمر عصفور.
9- ليلى هاني محمد سالم.
10- الدكتورة ميرفت أحمد شفيق أبوعوف.
11- نيفين عصام الدين جامع.
12- رشا أحمد مهدي على.
13- المهندسة ماريان أمير روفائيل عازر.
14- الدكتور عصام محمد حسن العدوي.
15- سارة مصطفى البطوطي.
16- الدكتورة سلمى فؤاد دوارة.
17- زينة أشرف عز الدين توكل.
18- نشوى عبدالمنعم السيد عوض الحوفي.
19- الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبدالدايم.
20- المستشارة مروة هشام بركات.
21- صفاء عبدالمنعم أبوالسعود.
22- الدكتورة ميادة عبدالقادر أحمد إسماعيل.
23- محمد محمود أحمد الأتربي.
24- هدى أحمد محمد منصور العسقلاني.
25- ميرنا عصام الدين محمد عارف.
26- الدكتورة شريفة أحمد فؤاد محمود شريف.
27- عهود محمد محمود إبراهيم وافي.
28- داليا محمد أحمد محمد إبراهيم.
29- ماريان مجدى راغب قلدس.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن المادة الثانية من القرار شملت نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
فيديو قد يعجبك: