صور.. عدد من وفود المنتدى الحضري العالمي في زيارة لقرية الفواخير

كتب- محمد نصار:

استقبل إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عدة وفود من ضيوف المنتدى الحضري العالمي بقرية الفواخير ضمن فعاليات المدينة للتعرف على الحرف اليدوية والتراث المصري.

ورحب محافظ القاهرة بضيوف المنتدى الذين تم نقلهم بأتوبيسات هيئة النقل العام التي تم تخصيصها لهم بالمجان واصطحبهم في جولة تفقدية داخل القرية، وتم شرح تاريخ منطقة الفسطاط للضيوف وتعريفهم بحرفة الفواخير كواحدة من أقدم الحرف التي تم ممارستها في العالم.

كما تم شرح تاريخ قرية الفواخير ومميزات وجودها في إحدى المناطق السياحية الهامة، بالقرب من مزارات آل البيت، ومتحف الحضارات ، ومجمع الأديان.

ورافق محافظ القاهرة ضيوف المنتدى في جولة لمشاهدة منتجات القريبة، كذلك طريقة عمل الفخار بالطريقة اليدوية، كما استمعوا لعدد من الفنانين حول طريقة عمل الافران.

وأبدى ضيوف المنتدى إعجابهم الكبير بالمنتجات المعروضة، كما حرص عدد منهم على شراء منتجات القرية، وسط أجواء احتفالية لعروض فنية لذوي الهمم.

رافق محافظ القاهرة، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومنى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد ماجد فوزي مدير قرية الفواخير وعدد من قيادات المحافظة.