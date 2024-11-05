قرار جمهوري بتعيين المستشارة أمل عمار رئيسًا للقومي للمرأة

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بتعيين المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.

وتتضمن القرار 29 عضوًا للمجلس، بينهم الدكتورة سوزان القليني، والدكتورة نسرين البغدادي، والمهندس عمرو عبدالحميد، والدكتور ماجد عثمان، وسارة البطوطي، ورشا أحمد مهدي، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والمستشارة مروة هشام بركات، والفنانة صفاء أبو السعود، وعهود وافي.