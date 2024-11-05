إعلان

قرار جمهوري بتعيين المستشارة أمل عمار رئيسًا للقومي للمرأة

10:10 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

المستشارة أمل عمار رئيسًا للقومي للمرأة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بتعيين المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.

وتتضمن القرار 29 عضوًا للمجلس، بينهم الدكتورة سوزان القليني، والدكتورة نسرين البغدادي، والمهندس عمرو عبدالحميد، والدكتور ماجد عثمان، وسارة البطوطي، ورشا أحمد مهدي، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والمستشارة مروة هشام بركات، والفنانة صفاء أبو السعود، وعهود وافي.

1

أمل عمار القومي للمرأة سوزان القليني نسرين البغدادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الإدارة المركزية للري بالدقهلية: جهود التطهير ساعدت في زيادة حجم الإنتاج الزراعي

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

ترامب VS هاريس.. تغطية خاصة لأهم انتخابات رئاسية في أمريكا (لحظة بلحظة)
* شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر الكيلوبترا.. وهذا السعر الجديد
* مصر والانتخابات الأمريكية.. مَن الأقرب لسياسات القاهرة: ترامب أم هاريس؟
المراهنة الكبرى.. بالأرقام| كيف راهن الأمريكيون بأموالهم على المرشحين للانتخابات الأمريكية؟