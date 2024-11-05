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رد ربع مليون جنيه تحولت إليه بالخطأ.. الأزهري يمنح خطيبًا بالأوقاف لقب "الإمام المثالي"

09:24 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الشيخ شريف إبراهيم

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالشيخ شريف إبراهيم الإمام والخطيب بالأوقاف صاحب الواقعة الشهيرة برد مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تحولت إلى حسابه الشخصي، ويعلنه إماما مثاليا.

ووجه الوزير رسالة إلى الشيخ شريف إبراهيم نصها: (أنت نموذجٌ مشرفٌ وإنسانٌ مثاليٌّ، ضربت مثلا رائعا في الالتزام بالخلق القويم، وفي العمل بما تدعو الناس إليه، والتأثير بالتطبيق والعمل أبلغ وأعمق من التأثير بالقول والكلام، وموقفك هذا أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة، ويسعدني أن أمنحك لقب (الإمام المثالي)، وسوف أستقبلك في مكتبي أول الأسبوع القادم لتكريمك وتقديم درع وزارة الأوقاف إليك، مصحوبة بشهادة الإمام المثالي، تقديرا لتصرفك النبيل، وأخلاقك الرفيعة.

وأدعو كل أبناء وزارة الأوقاف إلى التنافس في هذا المعنى، وأن يضربوا أروع الأمثلة العملية السلوكية الأخلاقية العالية، التي تؤثر بالصدق والحال، أكثر مما تؤثر بالكلام والمقال).

الشيخ شريف إبراهيم شيخ بالأوقاف يرد ربع مليون جنيه منح خطيب بالأوقاف لقب الإمام المثالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ شريف إبراهيم الإمام
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