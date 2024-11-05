151 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" قبل 4 أيام على انتهائها؟

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 151 مليونًا و769 ألفًا و147 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 4 نوفمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس مليونًا و797 ألفًا و918 خدمة، مضيفًا أنه وفقًا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 562 ألفًا و417 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف في بيان اليوم، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 411 ألفًا و504 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 95 ألفًا و858 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 49 ألفًا و656 خدمة، بالإضافة إلى تقديم 92 ألفًا و267 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفًا و387 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 184 ألفًا و914 خدمة، وقدم مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 232 ألفًا و500 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و235 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 7 آلاف و965 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1934 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 43 ألفًا و801 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ70 ألفًا و480 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».