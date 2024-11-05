جمال الشاعر يكشف عن مفاجأة يتم تحضيرها خلال الأيام القادمة

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الإعلامي جمال الشاعر عن مفاجأة يتم تحضيرها خلال الأيام القادمة، تتضمن عودته إلى الشاشة مرة أخرى من خلال تقديم برنامج "الجائزة الكبرى" خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف الشاعر، خلال حواره لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه هبة الأباصيري ومها الصغير، أن برنامج "الجائزة الكبرى" قدم رسالة للعالم والمتطرفين بأن الشعب المصري مؤمن بالفطرة ومثقف بالخبرة والجينات الوراثية، مبينًا أن أروع ما يقدمه الأزهر والإعلام هو تقديم محتوى عن فهم الدين.

وأوضح الشاعر أن هذا البرنامج سيتناول تقديم السيرة الذاتية لنجوم دولة التلاوة وكيفية ازدياد قيمة ما قدموه مع مرور الأيام.