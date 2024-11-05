وزارة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس مراكز الشباب حال عدم انعقادها لـ 3 أشهر

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب بمحافظة المنوفية.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر بشأن مركز شباب قرية كفر طنبدي، مركز شبين الكوم بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب، والدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، والدكتور سمير كرم، مدير مديرية الشباب بالمنوفية.

وقال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إنه وفقًا لتقرير مديرية الشباب بالمنوفية، تمت إزالة المبنى القديم للمركز بموجب قرار الإزالة رقم 4740 لسنة 2023، وتم عمل مقايسة تقديرية للمبنى الجديد، وموافقة وزير الشباب والرياضة على اعتماد مبلغ مالي بقيمة 3.046.850 جنيه لإنشاء المبنى الجديد.

وأشار إلى أن النائب مقدم طلب الإحاطة قد تقدم بمقترح إنشاء حمام سباحة بنظام حق الانتفاع على الأرض المقام عليها المبنى، وتوجيه الاعتماد المالي الذي كان مخصصًا لإنشاء المبنى الإداري لإنشاء سور على الأرض الجديدة التي تم تخصيصها حديثًا لمركز شباب قرية كفر طنبدي، ومساحتها 853 م² بموجب قرار التخصيص رقم 1051 لسنة 2023، بالإضافة إلى مبنى خدمات مرفق به وحدة خلع ملابس.

وأضاف الدكتور محمد عساف أنه وفقًا لما أكدته مديرية شباب المنوفية، قد تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة المركز لعقد اجتماع لمناقشة المقترح المقدم وعمل محضر انضمامي لمخاطبة وزارة الشباب والرياضة للموافقة على هذا المقترح للصالح العام.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر بشأن الغلق التام وإيقاف الأنشطة بمركز شباب الحي القبلي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

من جانبه، أفاد الدكتور سمير كرم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، أن مركز شباب الحي القبلي يوجد به ثلاثة ملاعب نجيل صناعي مؤجرة، وتم انتهاء عقد الإيجار بتاريخ 11/2023.

وأشار إلى أنه نظرًا لعدم قيام مجلس إدارة المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الملاعب للإيجار بنظام حق الانتفاع، وكذلك عدم اجتماع المجلس لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم الهيئات الشبابية، فقد تم حل مجلس إدارة المركز بتاريخ 1/9/2024، وتشكيل لجنة تسيير أعمال لإدارة شؤون المركز، استلمت أعمالها في 14/9/2024، وقامت بتاريخ 28/9/2024 بعمل محضر لطرح الملاعب للإيجار، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط المنظمة في هذا الشأن.