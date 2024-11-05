وزير التموين يعقد اجتماعه الأسبوعي مع نواب البرلمان.. ويوجه بسرعة تلبية طلباتهم

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وخالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام - معاون الوزير.

يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص السيد الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب، والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم، والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه السيد الدكتور الوزير على الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب، وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة، والرد على النواب.