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نائب يتعرض للإغماء أثناء الجلسة العامة للبرلمان.. وهكذا تعامل القطاع الطبي معه

05:37 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

النائب سمير أبو شامة

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نائب يتعرض للإغماء أثناء الجلسة العامة للبرلمان.. وهكذا تعامل القطاع الطبي معه

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، سقوط النائب سمير أبو شامة بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية، مما دفع رئيس المجلس إلى وقف المناقشات.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأطباء بالمجلس للاطمئنان على النائب الذي أغشي عليه، حيث قام القطاع الطبي بمجلس النواب بعلاجه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم الاطمئنان عليه.

وعلى الفور قامت سيارة الإسعاف التابعة للقطاع الطبي بمجلس النواب بنقل النائب إلى المستشفى عقب إصابته بالإغماء أثناء الجلسة العامة التي ناقشت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

النائب سمير أبو شامة نائب يتعرض للإغماء إغماء النائب سمير أبو شامة الجلسة العامة لمجلس النواب
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