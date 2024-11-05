بسبب مرض السعار.. رئيس "محلية النواب" لوزارة الصحة: "ضيّعتم وقتكم ووقتنا على الفاضي"

كتب نشأت علي:

انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، دور وزارة الصحة في مواجهة مرض السعار الذي يصيب المواطنين بسبب الكلاب الضالة، موجهاً حديثه لمسؤول وزارة الصحة الحاضر باجتماع اللجنة: "انتوا ما عملتوش حاجة وضيعتوا وقتكم ووقتنا على الفاضي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في معظم محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وفقاً للقانون رقم (29) لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

كما انتقد السجيني تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وتساءل السجيني قائلاً: "متى يتم إصدار اللائحة التنفيذية؟ القانون نُشر في الجريدة الرسمية في 29 مايو 2023، وكان من المفترض صدور اللائحة خلال 6 أشهر، ولم تصدر حتى الآن، ولدينا تأخير يقارب السنة الكاملة"، مشدداً على أهمية تحديد موعد محدد.

وأضاف السجيني: "اللجنة تمهل وزارة الصحة 48 ساعة لإعادة النظر في دراسة الملف بالكامل، وتقديم خطة ورؤية واضحة مع جداول زمنية، وتقديم تقرير للجنة".