رئيس "النواب" لأميرة أبو شقة: أنتِ امتداد للوالد ودوره الوطني.. والنائبة ترد

كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بكلمة النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليكِ؛ فأنتِ امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير، والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .

وكانت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدةً أن التاريخ سيكتب بحروف من ذهب ترؤس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبرلمان، ودوره الوطني الكبير لإنجاز هذا القانون المهم الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .

وأضافت أبو شقة، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدة أن الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة، ولم يشوبه أي قصور؛ وإنما حوى جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن .

وتقدمت أبو شقة بالشكر إلى مَن سبقونا في إقرار هذا القانون عام 1950، السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانونًا نفخر به، ونتقدم بالشكر إلى مَن خلفهم؛ وعلى رأسهم الفقيه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإلى رئيس اللجنة الفرعية إيهاب الطماوي، الذين تصدروا مشهدًا لم يتحمله أحد من انتقادات.

وأعلنت أبو شقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ؛ ولكن العديد من التعديلات الجوهرية سأتعرض إليها حين مناقشة المواد.

ووجهت أبو شقة النظر إلى ضرورة البحث في ما حواه القانون، مؤكدةً أن البعض ممن يهاجمون القانون أهملوا ما جاء في القانون، وأقول لهم مقولة (لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود)، مشددةً على أن كل ما في هذا المشروع يهدف إلى أن يُحاكم المواطن المصري محاكمةً منصفةً في ظل الجمهورية الجديدة.