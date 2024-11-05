رئيس هيئة التخطيط العمراني: نبحث زيادة ارتفاعات البناء في القرى

كتب- محمد نصار:



قالت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنه يدرسون في الوقت الحالي آليات للحفاظ على ثروة الأراضي الزراعية من خلال إعادة النظر في ارتفاعات المباني في القرى.



وأضافت مها فهيم، ردا على سؤال مصراوي، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن لديهم مقترحا في هذا الشأن، في طور الدراسة، لضمان التوسع العمراني وفي نفس لوقت الحفاظ على الأراضي الزراعية.



وتابعت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني: حتى لو بنتكلم في دور واحد ممكن يزيد في البناء على مستوى القرى فقط بالمحافظات، وفي حالة الموافقة على المقترح سيتم الحصول على كافة الموافقات اللازمة بشأنه.

